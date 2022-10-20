Певица не раскрыла деталей своей болезни.

Украинская певица Алина Гросу вышла на связь с поклонниками и рассказала, что несколько дней назад ей сделали операцию. При этом деталей болезни она не раскрыла.

Она отметила, что хирурги делали ей операцию аж три с половиной часа. Когда она пришла в себя после наркоза, сделала фото с больничной койки и поделилась им в соцсетях.

"У меня в жизни какой-то трэш уже очень долгое время был. Недавно, а точнее позавчера, мне делали операцию три с половиной часа", – поделилась певица. Видео дня

Также Гросу добавила, что сейчас ее состояние немного улучшилось. Девушка выразила надежду на то, что вскоре сможет вернуться домой к своим близким и родным.

Напомним, в июле 2022 года Алина Гросу попала в больницу, где лежала под капельницами. Тогда звезда тоже не стала уточнять, что с ней произошло.

"Нервы - это плохо", - лаконично сказала тогда певица.

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