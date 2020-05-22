"Шутит, пока еще не в маразме": стало известно о страшном недуге Бориса Моисеева

По словам музыкального критика Сергея Соседова, у Моисеева проблемы с памятью.

Состояние российского певца Бориса Моисеева ухудшается, у него появились провалы в памяти.

Об этом газете «Собеседник» заявил музыкальный критик Сергей Соседов.

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«Боря не всегда понимает, кто ему звонит. В нашей последней беседе я ему рассказывал, как мы начинали, что у нас было, и он стал вспоминать по ходу беседы... Он не помнит людей, не помнит события. Те артисты, которые и хотели бы опять с Борей посмеяться, пообщаться, воспринимают его, как и раньше, но он даже меня и нашу историю с трудом вспомнил», - рассказал Соседов.

Промоутер Сергей Лавров, который в свое время организовывал концерты Моисеева, заявил, что у артиста «есть, конечно, задержка речи, но он не в маразме, он по-прежнему шутит, общается».

Как сообщал УНИАН, российский певец и шоумен Борис Моисеев поделился в сети новым снимками, которые обеспокоили его поклонников.

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