Она рассказала, как сейчас чувствует себя.

Известная украинская блогерша и экс-возлюбленная певца Parfeniuk - Симбочка - сделала маммопластику. Об этом 21-летняя девушка рассказала в своем Telegram-канале.

Она отметила, что после рождения и кормления дочери Софии ее грудь осталась в хорошем состоянии. Однако блогерша захотела ее коррекцию. На днях Симбочка опубликовала фото после хирургического вмешательства и рассказала о периоде реабилитации.

"Я на связи. Но это же звездец, честно говоря. Очень трудно будет реабилитироваться, хотя видео после я видела - очень красиво, вроде",- подписала фото блогерша.

Видео дня

Она также подчеркнула, что решение сделать маммопластику было ее личным. Симбочка не обращала внимания на мнение окружающих и пошла на изменения после разрыва отношений с артистом только ради себя.

К слову, Симбочка и певец Илья Парфенюк встречались почти два года. В 2023 году артист сделал предложение любимой, а в прошлом году пара стала родителями. У них родилась дочь София. Однако позже они сообщили, что больше не вместе.

Напомним, ранее экс-невеста популярного украинского певца Ильи Парфенюка раскрыла причину их разрыва.

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