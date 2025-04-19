Она подчеркнула, что больше не может молчать и рассказала, что произошло.

Известная украинская ведущая и блогерша Алина Шаманская, которая в марте 2024 года официально развелась со звездой "Квартала" Русланом Ханумаком, рассказала о проблемах с бывшим.

Не секрет, что экс-супруги скандально завершали свои отношения. Однако на днях Алина написала в своем Instagram, что больше не может молчать о том, что сейчас происходит в ее жизни.

"Больше так жить и молчать я не могу... Или оно меня убьет изнутри, или я начну борьбу", - заинтриговала блогерша.

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Что именно произошло у нее с экс-супругом - Шаманская сразу не отметила. Но подчеркнула, что он точно должен заплатить за все.

"Ты за все заплатишь, Ханумак!" - подчеркнула ведущая.

Позже в своем Telegram-канале Алина опубликовала видео, в котором рассказала, что Руслан забрал их общего сына Артура к себе. Теперь, по словам женщины, он не хочет возвращать ребенка и говорит манипулятивные фразы: "Он не хочет к тебе ехать" и т.д.

"Сына мне не возвращают! Мы должны были с Артурчиком печь паски, я специально освободилась от всей работы, чтобы сегодня и завтра были свободные дни. Сейчас 19:30 и я еду за сыночком, еду его забирать. Не думаю, что будем уже ночью печь кулич и делать пасхальные яйца. Вот, к сожалению, такие праздники, когда вы рожаете ребенка не от достойного мужчины", - сказала Шаманская.

К слову, Алина и Руслан состояли в браке с 2017 года, но в январе 2023 года объявили о разводе. Инициатором разрыва стала Алина. У экс-пары есть общий сын Артур, которому 8 лет.

Напомним, ранее актер Руслан Ханумак признался, изменял ли Алине Шаманской.

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