Известная певица Бейонсе в интервью Vogue рассказала, что во время карантина обустроила небольшую пасеку.
Читайте такжеСветлана Лобода шокировала фанатов новой прической
39-летняя Бейонсе призналась, что на такое хобби ее вдохновил карантин. Она обустроила небольшую пасеку у себя дома. Она содержит 80 тысяч пчел, которые ежегодно вырабатывают сотни банок меда.
Также Бейонсе рассказала, что у ее дочерей Сэры и Руми аллергия. При этом она верит, что лечебные свойства меда помогут ее детям побороть этот недуг.
"Я знаю, что это неожиданно, но у меня есть два улья дома. Они настоящие", - сказала певица.
Другие новости УНИАН:
- Голая Бейонсе с мужем в постели: певица показала свои обнаженные ягодицы ради новой книги (фото)
- Бейонсе выступила на свадьбе дочери индийского миллиардера (видео)
- Пинк, Бейонсе и Джей Зи: в Лондоне вручили Brit Awards (фото, видео)
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram