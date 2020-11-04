Певица во время карантина обустроила пасеку.

Известная певица Бейонсе в интервью Vogue рассказала, что во время карантина обустроила небольшую пасеку.

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39-летняя Бейонсе призналась, что на такое хобби ее вдохновил карантин. Она обустроила небольшую пасеку у себя дома. Она содержит 80 тысяч пчел, которые ежегодно вырабатывают сотни банок меда.

Также Бейонсе рассказала, что у ее дочерей Сэры и Руми аллергия. При этом она верит, что лечебные свойства меда помогут ее детям побороть этот недуг.

"Я знаю, что это неожиданно, но у меня есть два улья дома. Они настоящие", - сказала певица.

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Автор: Диана Могилевич