К счастью, с ней и ребенком все хорошо.

Украинская защитница Евгения Эмеральд, которая сейчас из-за беременности находится в тылу, поделилась с поклонниками грустной новостью - она попала в дорожно-транспортное происшествие.

После аварии снайперша вышла на связь со своими поклонниками. Она не сообщила, как именно произошло ДТП, однако пообещала совсем скоро раскрыть все детали.

"Жутко до сих пор. Я целая, но очень сильно стрессонула. Обидно за машину. Эти деньги я не нарисовала. Она досталась мне тяжким трудом. Год, как больше нет ювелирного бизнеса, который позволил мне купить машину", - сказала Эмеральд в инста-сториз.

Видео дня

Она поблагодарила людей за поддержку и отметила, что они с ребенком целы.

"Не знаю, подлежит ли ремонту мой боевой кар, но спасибо Богу, что взял деньгами", - добавила снайперша.

Напомним, ранее снайперша Евгения Эмеральд впервые рассказала, почему скрывала беременность от мужа. По ее словам, она боялась, что ее с фронта отправят домой.

Вас также могут заинтересовать новости: