Певец отметил, что чувствует себя намного моложе своих лет.

Российский певец Николай Басков наконец-то раскрыл, почему длительное время скрывал проблемы со здоровьем. Артист признался, что очень суеверный.

Оказывается, "натуральный блондин" молчал о своем здоровье из-за приметы.

"Я специально ничего не рассказывал: ждал того момента, когда все заживет. Такая примета есть, и я ее придерживался. И в социальных сетях не писал ничего о своей болезни, потому что заранее нельзя никогда ни о чем говорить", - рассказал артист в комментарии "Московскому комсомольцу".

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Кроме того, певец отметил, что лечащий врач намекнул на его возраст, и посоветовал быть осторожнее.

"Мне мой врач после операции сказал: "Николай Викторович, вы вообще в паспорт смотрите?" Я удивился: "А почему вы у меня спрашиваете об этом?" "Вам уже 46 лет! Нужно быть осторожным!" - ответил врач. А я же веду себя так, как будто мне все еще 26", - поделился российский артист.

Проблемы со здоровьем Баскова - что известно

Фанаты "натурального блондина" заметили, что с артистом творится что-то неладное. Позже в СМИ просочилась информация об операции артиста. Вскоре Басков высказался об изводившей его болезни. Он заверил, что идет на поправку.

Кроме того, артист ушел из российского шоу "Дуэты". Есть предположение, что данное решение связано с проблемами со здоровьем.

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