Он больше не будет ведущим российского шоу "Дуэты".

Российский певец Николай Басков отбыл свой срок в роли ведущего одного из российских музыкальных проектов. Больше он не будет вести программу "Дуэты", что очень расстроило россиян.

Так как проект подошел к концу, Басков отправится на отдых. Вероятно, он больше вообще не вернется в шоу из-за проблем со здоровьем.

Недавно ему сделали операцию на ногах, из-за чего он не мог передвигаться без помощи, а на сцене практически не шевелился. Артист оказался буквально парализован.

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Что Николай Басков говорит о войне в Украине

Путинист Басков всячески поддерживает полномасштабное российское вторжение. Он неоднократно посещал оккупантов в госпитале, где желала им скорейшего выздоровления.

Также он появлялся на концертах в поддержку войны в Украине. Таким поведением путинист предал своих украинских поклонников.

К тому же не так давно украинка поймала Баскова на курорте и задала ему вопрос, но тот поспешил сбежать.

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