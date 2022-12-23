Российский певец Николай Басков отбыл свой срок в роли ведущего одного из российских музыкальных проектов. Больше он не будет вести программу "Дуэты", что очень расстроило россиян.
Так как проект подошел к концу, Басков отправится на отдых. Вероятно, он больше вообще не вернется в шоу из-за проблем со здоровьем.
Недавно ему сделали операцию на ногах, из-за чего он не мог передвигаться без помощи, а на сцене практически не шевелился. Артист оказался буквально парализован.
Что Николай Басков говорит о войне в Украине
Путинист Басков всячески поддерживает полномасштабное российское вторжение. Он неоднократно посещал оккупантов в госпитале, где желала им скорейшего выздоровления.
Также он появлялся на концертах в поддержку войны в Украине. Таким поведением путинист предал своих украинских поклонников.
К тому же не так давно украинка поймала Баскова на курорте и задала ему вопрос, но тот поспешил сбежать.