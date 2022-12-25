По словам артиста, сейчас он идет на поправку.

Российский артист Николай Басков рассказал о состоянии своего здоровья. Недавно он перенес операцию на ногах, после чего сам едва мог ходить. Какое-то время его водили под руки, а на сцене он даже не шевелился.

Сейчас же он решил высказаться о своем здоровье, учитывая то, что СМИ часто пишут о его проблемах.

"После операции я зашел в интернет и удивился до глубины души. Что только обо мне не написали! И что у меня варикоз, и что - более страшные заболевания. Говорили, будто я чуть ли не умираю. Мне хочется спросить: а люди разве не болеют? Многие и падают, и спотыкаются. Я - не исключение. Российские врачи из ЦИТО поставили меня на ноги", - сказал Басков в комментарии росСМИ.

Видео дня

Состояние здоровья Баскова

В начале декабря появилась информация о том, что Николай Басков перенес серьезную операцию. Оказывается, у него были проблемы со связками на ногах. После этого появилось видео, где больной Басков еле стоит на ногах.

Вскоре артист впервые высказался об изводившей его болезни и заверил, что уже идет на поправку. Это был первый комментарий Баскова относительно его болезни.

Кроме того, он прекратил работать в шоу "Дуэты". Так как проект подошел к концу, Басков отправится на отдых. Вероятно, он больше вообще не вернется в шоу из-за проблем со здоровьем.

Вас также могут заинтересовать новости: