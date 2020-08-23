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На дочь голливудского актера Алека Болдуина напали: подробности

15:59, 23 августа 2020
Звезды
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На девушку напали / instagram.com/irelandbasingerbaldwin

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Девушка написала в Instagram, что на нее напала женщина, которая была под воздействием наркотических веществ. Она яростно требовала у модели наличку. 

"Она приложила меня лицом на парковке, взяла мои вещи и прыгнула в машину, где ее ждал муж", - написала модель.

Девушка добавила, что грабительницу быстро поймали, так как были свидетели, которые помогли. 

"Копы сказали мне, что это происходит часто, потому что люди прямо сейчас отчаянно нуждаются в деньгах из-за коронавируса и отсутствия работы. Происходит много краж и грабежей", – добавила девушка.

Модель показала фото / instagram.com/irelandbasingerbaldwin

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Автор: Диана Могилевич

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