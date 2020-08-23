На дочь голливудского актера Алека Болдуина напали: подробности
На 24-летнюю дочь голливудского актера Алека Болдуина напали вечером на парковке.
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Девушка написала в Instagram, что на нее напала женщина, которая была под воздействием наркотических веществ. Она яростно требовала у модели наличку.
"Она приложила меня лицом на парковке, взяла мои вещи и прыгнула в машину, где ее ждал муж", - написала модель.
Девушка добавила, что грабительницу быстро поймали, так как были свидетели, которые помогли.
"Копы сказали мне, что это происходит часто, потому что люди прямо сейчас отчаянно нуждаются в деньгах из-за коронавируса и отсутствия работы. Происходит много краж и грабежей", – добавила девушка.
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