На дочь голливудского актера Алека Болдуина напали: подробности

Айрленд Болдуин показала синяки на лице.

На 24-летнюю дочь голливудского актера Алека Болдуина напали вечером на парковке.

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Девушка написала в Instagram, что на нее напала женщина, которая была под воздействием наркотических веществ. Она яростно требовала у модели наличку.

"Она приложила меня лицом на парковке, взяла мои вещи и прыгнула в машину, где ее ждал муж", - написала модель.

Девушка добавила, что грабительницу быстро поймали, так как были свидетели, которые помогли.

"Копы сказали мне, что это происходит часто, потому что люди прямо сейчас отчаянно нуждаются в деньгах из-за коронавируса и отсутствия работы. Происходит много краж и грабежей", – добавила девушка.

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Автор: Диана Могилевич