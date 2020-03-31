Арнольд Шварценеггер на карантине учит играть в шахматы свою ослицу Лулу (фото, видео)
15:18, 31 марта 2020Звезды
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Актер показал, чем занимается дома.
Арнольд играет в шахматы с Лулу / instagram.com/schwarzenegger
Американский актер Арнольд Шварценеггер показал, как проводит время на карантине со своими домашними питомцами – ослицей Лулу и пони Виски.
Читайте также"Защитить героев": Арнольд Шварценеггер пожертвовал медикам миллион долларовФото и видео времяпрепровождения актер регулярно публикует в своем Instagram.
На последнем кадре – они с Лулу учатся играть в шахматы.
«Если вы откладывали что-то вроде изучения шахмат с семьей, используйте время, которое вы обычно проводите вне дома», – отметил Шварценеггер в подписи к фото.
А на видео – актер ездит на велосипеде. «Виски и Лулу тоже нуждаются в упражнениях», – написал он.
Ранее УНИАН писал, как Шварценеггер из джакузи с сигарой призывал всех оставаться дома.
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