Арнольд Шварценеггер на карантине учит играть в шахматы свою ослицу Лулу (фото, видео)

Актер показал, чем занимается дома.

Американский актер Арнольд Шварценеггер показал, как проводит время на карантине со своими домашними питомцами – ослицей Лулу и пони Виски.

Читайте также"Защитить героев": Арнольд Шварценеггер пожертвовал медикам миллион долларовФото и видео времяпрепровождения актер регулярно публикует в своем Instagram.

На последнем кадре – они с Лулу учатся играть в шахматы.

«Если вы откладывали что-то вроде изучения шахмат с семьей, используйте время, которое вы обычно проводите вне дома», – отметил Шварценеггер в подписи к фото.

А на видео – актер ездит на велосипеде. «Виски и Лулу тоже нуждаются в упражнениях», – написал он.

Ранее УНИАН писал, как Шварценеггер из джакузи с сигарой призывал всех оставаться дома.