Актриса подчеркнула, что она не имеет отношения к русскоязычному контенту, который публикуют от ее имени.

Украинская актриса Анна Кошмал, которая известна по сериалу "Сваты", рассказала о мошенниках в сети.

В своем Instagram она сообщила, что кто-то создал фейковый аккаунт в TikTok. На той странице от имени актрисы публикуют русскоязычный контент. Поэтому Анна решила рассказать об этом, чтобы никто из подписчиков не верил мошенникам.

"Вероятно многие из вас натыкались на аккаунт от моего имени на русском языке. Эта особа выдает себя за меня. Она ворует мой контент, это нарезает и публикует под русскую музыку. В комментариях она выдает себя за меня, пишет очень хамские вещи. Ужасное поведение. Я не имею никакого отношения к этому трэшу, к этому ужасу. Но больше всего меня огорчает то, что многие воспринимают это за чистую монету", - рассказала Кошмал.

Актриса также добавила, что уже три года не общается на русском языке как в сети, так и в жизни. Поэтому это еще одно доказательство того, что страница не ее.

"Я хочу сказать, что с 2022 года я не общаюсь на русском вообще! Нигде! Ни в жизни, ни в соцсетях тем более! Принципиально! Для меня это очень важно. Поэтому, если вы видите любой контент от моего имени на русском языке - сразу можете понять, что это фейк", - отметила Анна.

Напомним, ранее ведущая Маша Ефросинина закрыла свой аккаунт в соцсети и объяснила причину.

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