Анна Кастельянос найдена мертвой / фото instagram.com/annakast
Бывшая участница российской группы Little Big Анна Кастельянос найдена мертвой в собственной квартире в Санкт-Петербурге.
Об этом сообщает Telegram-канал Mash.Читайте такжеНазвана причина самоубийства стендап-комика Шаляпина
"38-летнюю Анну обнаружили волонтеры. Последнее время она жаловалась на боли в спине и почти не вставала", - говорится в сообщении.
Анна Кастельянос: что о ней известно
- Анна была самой необычной участницей группы - ее рост около 130 сантиметров. Солистка покинула коллектив в 2016 году.
- Кроме участия в группе, Анна снималась в кино, вела мероприятия. И своим примером помогала похожим на неё побороть комплексы.
- У девушки был свой тату-салон.
Группа Little Big известна по хиту Skibidi. Клип Skibidi, вышедший осенью 2018 года, собрал 508 миллионов просмотров.
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