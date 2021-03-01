Тело певицы обнаружили волонтеры. Причина смерти пока не уточняется.

Бывшая участница российской группы Little Big Анна Кастельянос найдена мертвой в собственной квартире в Санкт-Петербурге.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.Читайте такжеНазвана причина самоубийства стендап-комика Шаляпина

"38-летнюю Анну обнаружили волонтеры. Последнее время она жаловалась на боли в спине и почти не вставала", - говорится в сообщении.

Анна Кастельянос: что о ней известно

Анна была самой необычной участницей группы - ее рост около 130 сантиметров. Солистка покинула коллектив в 2016 году.

Кроме участия в группе, Анна снималась в кино, вела мероприятия. И своим примером помогала похожим на неё побороть комплексы.

У девушки был свой тату-салон.

Группа Little Big известна по хиту Skibidi. Клип Skibidi, вышедший осенью 2018 года, собрал 508 миллионов просмотров.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Ольга Робейко