Женщина умерла от кардиомиопатии.

Экс-участница группы Little Big Анна Кастельянос умерла от кардиомиопатии. Волонтеры нашли ее тело в квартире.

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Об этом сообщает Telegram-канал Lshot.

Напомним, что ее тело нашли со ссадиной на лбу. Женщина умерла в возрасте 38 лет.

Анны Кастельянос: что о ней известно

У Анны была инвалидность 3 группы и ряд хронических заболеваний.

Как сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке», по предварительным данным, девушка страдала от радикулита и сосудистого заболевания головы. Несмотря на серьёзные диагнозы, она позволяла себе выпивать.

Анна была самой необычной участницей группы – ее рост около 130 сантиметров. Солистка покинула коллектив в 2016 году.

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Автор: УНИАН