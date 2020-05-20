Ани Лорак в белье и халатике показала пышную грудь на камеру (видео)
12:30, 20 мая 2020Звезды
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В ролике Лорак предстает в халате и нижнем белье, в рубашке, спортивном облегающем костюме.
Лорак постоянно удивляет фанов / instagram.com/anilorak
Украинская певица Ани Лорак, живущая и работающая в РФ, побаловала своих поклонников пикантным видео.
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Как вчера сообщила артистка, она зарегистрировалась в TikTok и теперь активно привлекает внимание фанатов к своей странице в этом сервисе. В Instagram исполнительница разместила ролик, в котором демонстрирует различные образы.
В ролике Лорак предстает в халате и нижнем белье, в рубашке, спортивном облегающем костюме. Также в видео появляется и 9-летняя дочь звезды София.
"Осваиваю TikTok. Полная версия вчерашнего видео для вас. То, что осталось за кадром (смотреть до конца!)" – прокомментировала Лорак.
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