Вова и Кристина развелись в конце 2022 года.

Вокруг личной жизни Владимира Остапчука уже несколько месяцев не утихают обсуждения. В 2022 году публику шокировала новость о его разводе с нотариусом Кристиной Горняк. Сейчас Кристина решилась на первое за долгое время интервью, где намекнула на истинную причину разрыва.

"Иногда лучше разойтись, если вы друг друга разрушаете. Я бы хотела, чтобы в любом случае девушки выбирали себя и продолжали жить, а не считали, что их жизнь где-то там в ЗАГСе имеет ценность только когда они вступили в брак", - сказала Горняк в программе ЖВЛ.

Кристина призналась, что после расставания с Владимиром Остапчуком она решила устроить себе ретрит на курортном острове. Это помогло ей немного собраться с мыслями и почувствовать себя. Сейчас она не работает - отдыхает, занимается любимыми делами и пытается окончательно отпустить прошлое.

Следует отметить, что развод принес женщине еще и потерю некоторых друзей с "его стороны".

"Я их уважаю и желаю им всего наилучшего. Но обстоятельства сложились такие, после которых мы уже не будем общаться", - добавила нотариус.

Горняк довольно сдержанно отреагировала на новость о новом романе экс-мужа. Поговаривают, Остапчук сейчас состоит в отношениях с молодой журналисткой Екатериной Полтавской:

"Я всем своим бывшим желаю реально классной жизни. Как говорят, "не поминайте лихом и будьте счастливы!" Он - не исключение".

Женщина добавила, что на данный момент у нее есть "бабочки в животе", но подробностей своей личной жизни раскрывать не захотела. Сказала только, что сейчас пытается справиться с навязчивым поклонником, который временами ведет себя как маньяк:

"Мне кажется, что он какой-то маньяк. Звонит, пишет. "Пойдем, купим тебе все". Я говорю: "Не купишь. Не нравишься. Извини. Будем друзьями, но не в отношениях. Не хочу".

Напомним, экс-жена Остапчука ответила, кому достанется их недостроенный дом под Киевом.

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