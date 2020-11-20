Певица показала фото / instagram.com/anilorak
Известная певица Ани Лорак опубликовала в Instagram новый снимок.
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Звезда предстала в длинном коричневом платье на запах. Ани сфотографировалась, сидя на столе. Одну ножку она поставила пол, а вторую слегка согнула в колене.
"Быть как вода, быть нежной и плавной. Я заново учусь любить и познавать мир. Меняться со временем, не изменяя себе", - подписала фото певица.
Стоит отметить, что платье так разлетелось, что было видно стройные ножки Лорак. Это фото за 20 минут набрало более 20 тысяч лайков.
Певица показала фото / instagram.com/anilorak
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