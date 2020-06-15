Лорак показала фигуру в дерзком мини (фото)
20:11, 15 июня 2020Звезды
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В кадре видно, что Каролина похудела.
Лорак заметно преобразилась / фото instagram.com/anilorak
Сбежавшая в Россию украинская певица Ани Лорак порадовала фанатов соблазнительным снимком.
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Так, на своей странице в Instagram артистка опубликовала фото, на котором предстала в экстремально коротком черном платье и в куртке-косухе.
Дополнила Ани Лорак дерзкий образ черными босоножками на высоком каблуке и солнцезащитными очками. Волосы у певицы ровные и распущены.
"Хочу на море!", - подписала кадр исполнительница.
На фото видно, что Каролина похудела, о чем пишут в комментариях ее поклонники.
Лорак заметно преобразилась / фото instagram.com/anilorak
Ранее Ани Лорак в своих "историях" в Instagram опубликовала серию соблазнительных фото.
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