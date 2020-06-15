Лорак показала фигуру в дерзком мини (фото)

В кадре видно, что Каролина похудела.

Сбежавшая в Россию украинская певица Ани Лорак порадовала фанатов соблазнительным снимком.

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Так, на своей странице в Instagram артистка опубликовала фото, на котором предстала в экстремально коротком черном платье и в куртке-косухе.

Дополнила Ани Лорак дерзкий образ черными босоножками на высоком каблуке и солнцезащитными очками. Волосы у певицы ровные и распущены.

"Хочу на море!", - подписала кадр исполнительница.

На фото видно, что Каролина похудела, о чем пишут в комментариях ее поклонники.

Ранее Ани Лорак в своих "историях" в Instagram опубликовала серию соблазнительных фото.

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