В сети появилось новое фото актрисы.

В Instagram появилось новое фото голливудской актрисы Анджелины Джоли.

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Фан-клуб опубликовал снимок звезды, на котором она предстала в синем корсете с глубоким декольте.

Кроме того, она нанесла яркий макияж с акцентом на глаза. А губы Джоли накрасила модной нюдовой помадой.

Также отмечается, что фото было сделано еще в 2010 году для журнала "Vanity fair".

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Автор: Диана Могилевич