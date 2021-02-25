Джоли предстала с декольте / фото Анджелина Джоли, Instagram
В Instagram появилось новое фото голливудской актрисы Анджелины Джоли.
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Фан-клуб опубликовал снимок звезды, на котором она предстала в синем корсете с глубоким декольте.
Кроме того, она нанесла яркий макияж с акцентом на глаза. А губы Джоли накрасила модной нюдовой помадой.
Также отмечается, что фото было сделано еще в 2010 году для журнала "Vanity fair".
Джоли показала декольте / Скриншот Instagram
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