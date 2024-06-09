Ведущий попал в больницу.

Известный украинский ведущий и шоумен Андрей Джеджула попал в больницу. Выяснилось, что накануне он серьезно травмировался во время занятий спортом.

В своем Instagram ведущий поделился, что с ним произошел неприятный казус. Джеджула, когда играл с друзьями в баскетбол, рассек себе бровь. Из-за сильного ранения ему пришлось обратиться за медицинской помощью. Врачи даже зашивали рану Андрею, однако сейчас с ним все хорошо.

"Когда у тебя в травматологии абонемент. Берегите друг друга, в какую бы командную игру не играли! Спасибо врачам за то, что ничего не почувствовал", - написал шоумен и показал первые кадры после получения травмы.

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Сейчас Андрей чувствует себя лучше и сегодня даже решил не брать больничный и поехал на работу. Как известно, он работает телеведущим на одном из украинских каналов. Однако гримеру пришлось хорошо поработать, чтобы скрыть рану шоумена. На лице Джеджулы остался синяк и швы от травмы.

К слову, на днях в больнице оказался также украинский актер Артур Логай. Он не рассказал, что с ним произошло, однако намекнул, что перенес операцию.

Чем известен Джеджула

Андрей работал ведущим программ "Завтрак с 1+1", "Кто стоит большего?", "Богиня шопинга" и других. Также он снимался в кино.

В 2013 году шоумен получил главную роль в фильме "Потерянный город". Уже через три года ему предложили сняться в украинско-литовской комедии "Ночь святого Валентина", где он сыграл Марата. В 2020 году в кинотеатрах состоялась премьера комедии "Голая правда" с Джеджулой в главной роли.

Напомним, ранее Андрей Джеджула рассказал о серьезной операции сына. Парню даже пришлось приехать к отцу в Украину.

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