Оба артиста были одеты в обычную одежду, они выбрали "луки" total black.

Невозможно представить выступление известной на весь мир Верки Сердючки (это творческий псевдоним, настоящее имя - Андрей Данилко) без ее сценической "мамы", актрисы Инны Белоконь. Но мало кто видел последнюю без грима и соответствующего наряда.

Но в воскресенье, 12 июня, Данилко показал, как он и его "мама" выглядят без грамма грима. Они прошлись по Майдану, а во время прогулки от киевской подземки до главной улицы украинской столицы их снимал фотограф. И, стоит сказать, фотографии поразили многих юзеров сети.

Оба артиста были одеты в обычную одежду, они выбрали "луки" total black. Андрей традиционно был в кепке и с маской на подбородке.

"Вы так постройнели", "Какая ваша "мама" красивая", "Обожаю!!! Такие какие-то совсем юные...", "Какие вы крутые", - не стесняются оставлять комментарии фанаты артистов.

Как сообщал УНИАН, 10 июня артист Андрей Данилко в образе Верки Сердючки выступил перед украинскими военными с песней "Геть з України, м*скаль некрасівий". Он был одет в форму ВСУ.

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