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Наташа Королева рассказала о состоянии онкобольной Заворотнюк

09:50, 18 мая 2020
Звезды
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Анастасия Заворотнюк / фото Mash

Об этом в эфире телеканала НТВ рассказала певица Наташа Королева.

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Она отметила, что живет по соседству с семьей больной актрисы - в коттеджном поселке Крекшино.

«Слава Богу, говорят, что новости хорошие и Настя идет на поправку. Мы желаем ей здоровья», — подчеркнула Королева.

Напомним, в начале осени 2019 года СМИ сообщили о тяжелой болезни у Анастасии Заворотнюк и госпитализации актрисы. После этого ее супруг Чернышев воздерживался от выступлений. Сама артистка "пропала" из соцсетей.

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Теги: #Анастасия Заворотнюк