Наташа Королева рассказала о состоянии онкобольной Заворотнюк
09:50, 18 мая 2020Звезды
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Певица Наташа Королева живет по соседству с семьей больной актрисы - в коттеджном поселке Крекшино.
Анастасия Заворотнюк / фото Mash
Больная раком российская артистка Анастасия Заворотнюк идет на поправку.
Об этом в эфире телеканала НТВ рассказала певица Наташа Королева.
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Она отметила, что живет по соседству с семьей больной актрисы - в коттеджном поселке Крекшино.
«Слава Богу, говорят, что новости хорошие и Настя идет на поправку. Мы желаем ей здоровья», — подчеркнула Королева.
Напомним, в начале осени 2019 года СМИ сообщили о тяжелой болезни у Анастасии Заворотнюк и госпитализации актрисы. После этого ее супруг Чернышев воздерживался от выступлений. Сама артистка "пропала" из соцсетей.
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