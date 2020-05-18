Наташа Королева рассказала о состоянии онкобольной Заворотнюк

Певица Наташа Королева живет по соседству с семьей больной актрисы - в коттеджном поселке Крекшино.

Больная раком российская артистка Анастасия Заворотнюк идет на поправку.

Об этом в эфире телеканала НТВ рассказала певица Наташа Королева.

Читайте такжеУ онкобольной Заворотнюк отказались от нового метода лечения - СМИ

Она отметила, что живет по соседству с семьей больной актрисы - в коттеджном поселке Крекшино.

«Слава Богу, говорят, что новости хорошие и Настя идет на поправку. Мы желаем ей здоровья», — подчеркнула Королева.

Напомним, в начале осени 2019 года СМИ сообщили о тяжелой болезни у Анастасии Заворотнюк и госпитализации актрисы. После этого ее супруг Чернышев воздерживался от выступлений. Сама артистка "пропала" из соцсетей.