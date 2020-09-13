Заворотнюк похвасталась подарком дочери / instagram.com/a_zavorotnyuk
Российская актриса Анастасия Заворотнюк празднует годовщину свадьбы с мужем. Пара в официальном браке уже 12 лет.
Звезда сериала "Моя прекрасная няня" опубликовала в Instagram фотографию осенней аппликации, которую сделала ее дочь. Девочке в октябре исполнится всего два года.
"Подарок от доченьки на 12-ю годовщину свадьбы. И просто самое лучшее творчество", - подписала фото актриса.
Заворотнюк похвасталась подарком дочери / instagram.com/a_zavorotnyuk
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