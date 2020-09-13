Заворотнюк похвасталась подарком дочери / instagram.com/a_zavorotnyuk

Звезда сериала "Моя прекрасная няня" опубликовала в Instagram фотографию осенней аппликации, которую сделала ее дочь. Девочке в октябре исполнится всего два года.

"Подарок от доченьки на 12-ю годовщину свадьбы. И просто самое лучшее творчество", - подписала фото актриса.

Заворотнюк похвасталась подарком дочери / instagram.com/a_zavorotnyuk

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Автор: Диана Могилевич