Актриса празднует годовщину свадьбы с мужем.

Российская актриса Анастасия Заворотнюк празднует годовщину свадьбы с мужем. Пара в официальном браке уже 12 лет.

Звезда сериала "Моя прекрасная няня" опубликовала в Instagram фотографию осенней аппликации, которую сделала ее дочь. Девочке в октябре исполнится всего два года.

"Подарок от доченьки на 12-ю годовщину свадьбы. И просто самое лучшее творчество", - подписала фото актриса.

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Автор: Диана Могилевич