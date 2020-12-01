Ана Чери показала фигуру.

Известная модель Ана Чери опубликовала в Instagram жаркое фото.

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На снимке она предстала в раздельном желтом купальнике, который подчеркивает ее фигуру и пышные формы.

Кроме того, фото получилось "мокрым", так как Ана, вероятно, только вышла из воды. Фанатам понравился такой снимок. Они отметили, что Чери, как всегда, превосходна.

Кто такая Ана Чери:

Ана Чери родилась 16 мая 1986 года в Анахайме

В 2006 году начала карьеру фотомодели

Получила известность благодаря своей внешности и видеоурокам фитнеса в Instagram

По версии Bluebella входит в тройку самых высокооплачиваемых моделей нижнего белья и купальников в Instagram

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Автор: Диана Могилевич