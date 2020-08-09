Обнаженная модель показала изъяны на теле

Ана Чери опубликовала новое фото.

Известная модель Ана Чери опубликовала в Instagram фотографию, где позирует спиной к камере.

Девушка предстала в одних трусиках. Яркой деталью стали цепи, замкнутые вокруг ее талии и ног. Также Ана надела украшение из золота на руку. Волосы она собрала в модный пучок, выпустив несколько прядей.

Как сообщал УНИАН, известная модель, едва прикрыв интимные места, чуть не выпрыгнула из трусов.

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