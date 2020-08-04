Известная модель, едва прикрыв интимные места, чуть не выпрыгнула из трусов

Ана Чери опубликовала новое видео.

Известная модель Ана Чери опубликовала в Instagram видео, на котором позирует в воде.

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Девушка предстала в леопардовом купальнике, который едва прикрывал ее интимные места. При этом звезда так выпрыгнула из воды, что чуть не потеряла купальник.

"Сразу после того, как я бросила пушечное ядро в глубокий конец. Ты прыгаешь в бассейн или медленно входишь?", - спросила у подписчиков модель.

Как сообщал УНИАН, Ана Чери показала пышную попу в "леопарде".

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