Известная модель, едва прикрыв интимные места, чуть не выпрыгнула из трусов
18:08, 04 августа 2020Звезды
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Ана Чери опубликовала новое видео.
Ана показала фото / instagram.com/anacheri
Известная модель Ана Чери опубликовала в Instagram видео, на котором позирует в воде.
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Девушка предстала в леопардовом купальнике, который едва прикрывал ее интимные места. При этом звезда так выпрыгнула из воды, что чуть не потеряла купальник.
"Сразу после того, как я бросила пушечное ядро в глубокий конец. Ты прыгаешь в бассейн или медленно входишь?", - спросила у подписчиков модель.
Как сообщал УНИАН, Ана Чери показала пышную попу в "леопарде".
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