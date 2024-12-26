Амадор рассказал, что он не чувствует три пальца.

Украино-венесуэльский хореограф, экс-солист популярной группы Rumbero's, Амадор Лопес поделился подробностями тяжелой травмы, которую он получил во время своего концерта. Инцидент произошел почти два месяца назад, но лишь сейчас артист решился рассказать об этом несчастном случае в программе "ЖВЛ представляет".

Во время выступления на сцене, Лопес упал, что повлекло серьезную травму.

"Я действительно упал на концерте, я не чувствовал руку, не мог двигать ею, контролировать ее. Сейчас я не чувствую три пальца, но я много делаю и прохожу медикаментозную терапию для того, чтобы все было хорошо. Сейчас я уже немножко могу поднять руку", - признался артист.

Лечение, которое проходил Лопес, включало интенсивную медикаментозную терапию, многочисленные уколы и капельницы.

Шоумен поделился, что после падения его госпитализировали, где он провел четыре дня. В течение этого времени ему давали лекарства, ставили капельницы и делали уколы. Лопес признает, что этот процесс был очень болезненным и тяжелым.

"Это было ужасно. Я терпел, ведь надо было набраться терпения и дождаться, когда смогу снова работать для нашей победы", - рассказывает артист.

После выписки из больницы хореограф продолжил реабилитацию дома. Лечение дает определенные результаты, и сейчас Лопес может уже немного поднимать руку, хотя пальцы до сих пор не чувствует. Врачи прогнозируют, что восстановление может занять от двух до шести месяцев.

Лопес отметил, что реабилитация оказалась очень сложной и требовала большой выдержки и силы воли. Он добавляет, что этот опыт научил его ценить каждый момент жизни и упорно бороться за свое здоровье. Он выражает надежду, что со временем полностью восстановит функциональность руки и сможет вернуться к активной профессиональной деятельности.

Артист также отметил, что несмотря на все трудности, он не намерен сдаваться. Амадор Лопес планирует продолжить свою карьеру и в дальнейшем делать все возможное для поддержания своего здоровья и возвращения на сцену.

Напомним, 41-летний Амадор Лопес ответил, готов ли усыновить ребенка.

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