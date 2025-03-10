Сама певица пока не реагирует на упреки жителей страны-агрессора.

Известную российскую певицу Аллу Пугачеву, которая осудила путинский режим и начало полномасштабной войны в Украине, обвинили в подготовке покушения на убийство. Россияне все никак не могут успокоиться и признать то, что артистка поддерживает Украину, и придумали очередную порцию бреда без доказательств о ней.

Как пишет Telegram-канал Shot, обвинения поступили от главы российского федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталия Бородина. В частности, он выдал заявление об исполнительнице из-за того, что предлагал признать ее "иноагентом". По его словам, Пугачева якобы хотела отомстить ему за это. Однако он, похоже, забыл, что звезда сама просила ранее внести ее в список таких лиц как протест против политики Кремля.

"Он узнал, что на него готовилось покушение, заказчиком которого могла выступить Алла Борисовна. Все на фоне рабочей деятельности ФПБК. Мотив - Бородин просил лишить Пугачеву званий, государственных наград, признать "иноагентом" и привлечь к уголовной ответственности за ее высказывания", - пишет Telegram-канал.

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Путинист утверждает, что якобы получал угрозы от неизвестных, из-за которых обращался в полицию. Но сейчас он требует, чтобы именно певицу привлекли к уголовной ответственности. Бородин уже подал заявление в следственный комитет в РФ на Пугачеву. В нем он требует, чтобы проверили наличие связей у артистки с иностранными спецслужбами и обвиняет ее в покушении на убийство.

К слову, пока сама исполнительница не реагировала на упреки российского активиста. Стоит указать, что в прошлом году фанат путинского режима также призвал конфисковать у Пугачевой и ее мужа Максима Галкина их имение возле Москвы. А причиной он назвал то, что юморист дискредитирует власть страны-агрессора.

Как известно, супруги эмигрировали в Израиль в 2022 году и выступили против войны. Звезды часто резко отвечают пропагандистам в сети и поддерживают украинцев. Галкина признали "иноагентом" за его позицию относительно войны.

Напомним, ранее Максим Галкин спел на украинском "Цей сон" Степана Гиги. Российский юморист продемонстрировал свое знание украинского на концерте в Европе и нарвался на критику россиян в сети.

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