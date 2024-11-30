Она также рассказала трогательную историю, которая случилась с ней и мальчиком.

Известная украинская танцовщица Алена Шоптенко показала новые фото с 6-летним сыном Алексеем.

Она опубликовала фотографии с мальчиком в своем Instagram. На снимках звездная мама обнимается с Алексеем и весело проводит с ним время у воды. В посте под фото Алена решила поднять тему воспитания будущего мужчины.

"Правильное воспитание сына для меня всегда было важным вопросом. Как вырастить сильного, доброго и ответственного мужчину, как не перегнуть со строгостью, а где проявить достаточно терпения и отпустить контроль", - написала Шоптенко.

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Она также решила поделиться историей, которая случилась недавно. Именно тогда танцовщица поняла, что сын повзрослел и уже проявляет мужские черты.

"Утром я тихонько собиралась на поезд в Будапешт, но мой сын проснулся. Немного сонный, как всегда спрашивает: "Куда ты, мама?". Он хотел, чтобы я осталась. А потом вдруг побежал в свою комнату. Прибегает с деньгами в руках и говорит: "На, мама. Возьми. Чтобы ты купила себе что-нибудь поесть". Это были его карманные деньги, которые он так старательно собирал - 20 евро. Я была так тронута и горда за своего сына одновременно".

К слову, в начале полномасштабной войны Алена Шоптенко с сыном Алексеем выехали за границу. Сейчас они находятся в Австрии.

Напомним, ранее Алена Шоптенко ответила, когда вернется с сыном в Украину.

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