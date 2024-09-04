Сейчас она живет в Австрии.

Хореограф Алена Шоптенко в начале полномасштабной войны в Украине уехала с сыном в Австрию. Там же мальчик получает среднее образование. При этом Шоптенко говорит, что ей не нравится менталитет в Австрии, а также она не чувствует себя там на своем месте.

Сейчас танцовщица живет на две страны - Австрию и Украину, а вот ее сын еще ни разу не был в родной стране с начала войны.

"Вместе с сыном мы приедем, как только для ребенка будет безопасно, потому что я уехала из Украины исключительно ради него. Сама я бываю дома где-то каждые два-три месяца. Из-за травмы, конечно, некоторое время не была дома – очень соскучилась. И вот наконец недавно побывала в Киеве, Львове и попала в Карпаты. Это была очень теплая и плодотворная поездка", - призналась Алена в интервью "Обозревателю".

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Также девушка ответила, не возникало ли у нее желание остаться жить в Вене навсегда. По словам Шоптенко, душой она в Киеве.

"Знаете, я и так живу сейчас на две страны. Хотя долгое время умышленно ничего не запускала в Австрии, чтобы не давать себе шанс начинать свое дело в Европе. Я не понимала, зачем мне это. Но случилось так, как случилось: мы продолжаем быть здесь, поэтому нельзя сидеть сложа руки. Живу физически в Вене, душой – в Киеве, делаю все возможное, чтобы украинская культура и искусство звучали на весь мир. Я развиваюсь, получаю здесь опыт, который потом привезу в Украину. И думаю, что многие украинцы, которые сейчас находятся вне дома, думают так же. А как будет дальше, не знаю, никто не знает. Я уже устала об этом думать. Поэтому делаю все, что могу сейчас, помогаю, чем могу. И разрывать связь с Украиной никогда не буду. И не желаю", - добавила хореограф.

Напомним, ранее Шоптенко назвала человека, с которым должна была участвовать в "Танцах" вместо Зеленского.

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