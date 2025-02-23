Артистка показала, как лечится дома.

Популярная украинская певица Алена Омаргалиева, которая поет хиты "Твоя", "Більше не буду" и "На краю", пожаловалась на проблемы со здоровьем.

Артистка показалась в своем Instagram с ингалятором на лице. Алена не стала вдаваться в подробности и не написала, когда именно ухудшилось ее самочувствие. Однако отметила, что у неее есть всего четыре дня, чтобы улучшить свое состояние здоровья.

"Догнало и меня. С одной стороны - не надо никуда бежать по делам и целыми днями смотреть сериальчики. А с другой - должна прийти в себя за 4 дня. Берегите себя", - написала исполнительница, которая лечится дома.

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К слову, как сейчас чувствует себя певица - неизвестно. Омаргалиева пока не выходила на связь с подписчиками в сети.

Напомним, ранее украинская актриса и звезда сериала "Женский доктор" Екатерина Тышкевич пожаловалась на проблемы со здоровьем. Она рассказала, что начала сильно кашлять, также у нее добавилась головная боль и ломота в пояснице.

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