Екатерина рассказала о симптомах болезни.

Украинская актриса и звезда сериала "Женский доктор" Екатерина Тышкевич пожаловалась на проблемы со здоровьем.

Об этом она рассказала в своем Instagram. Женщина также описала симптомы, которые у нее появились.

"Я заболела. Берегите себя. Вчера днем начала ужасно кашлять. Трахея болит так, будто бежала марафон при температуре -20. Сейчас уже головная боль и ломит сильно поясницу", - написала Тышкевич.

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Женщина добавила, что недавно у ее мужа Валентина Томусяка также были проблемы со здоровьем. В частности, у актера был вирус, который давал симптомы острого отравления, высокую температуру и кашель. Вероятно, Екатерина тоже подхватила этот вирус и пока лечится дома.

"Симптомы 1 в 1 совпадают с Валиком, кроме отравления", - подчеркнула она.

Напомним, ранее певица Наталья Могилевская серьезно заболела. В своем посте в Instagram она указала симптомы: сильный жар, высокая температура до 40 градусов, а также кашель. По словам артистки, последний раз подобные симптомы были у нее еще в детские годы.

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