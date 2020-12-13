Александр Жилинский умер в возрасте 65 лет.

Украинский композитор и автор песен Александр Жилинский умер в возрасте 65 лет.

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Об этом сообщил народный артист Украины, музыкальный продюсер Юрий Квеленков в Facebook.

"Прощай дорогой. Мы созванивались пару лет назад и хотели возродить "Веселад". Он сказал, что дважды в одну реку не войдешь.... так появился конкурс "StarTime". А последний раз, он звонил мне пару месяцев назад. Хотел встретиться....Моры пришли на землю. Все признаки конца, описанного в Книге Откровений", - написал артист.

Кто такой Александр Жилинский:

Композитор родился в 1955 году в городе Бердянске

Его творческая деятельность началась с 1972 года

Песни Жилинского можно услышать в исполнении Виталия Белоножко, Таисии Повалий, Павла Зиброва и многих других

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Автор: Диана Могилевич