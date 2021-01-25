Шаляпин умер в возрасте 41 года / instagram.com/shalyap_in
Коллега стендап-комика с ТНТ Александра Шаляпина, Карен Арутюнов, объяснил, почему шоумен решил покончить жизнь самоубийством.
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Об этом сообщает "Московский комсомолец".
"Его смерть обусловлена несколькими обстоятельствами. Пандемия, депрессия, алкоголизм", — поделился Карен.
Также он рассказал, что коллеги комика знали, что он находился на реабилитации. Они надеялись на его скорое возвращение, ведь у них должны были проходить парные вечеринки.
Кто такой Александр Шаляпин:
- Александр Шаляпин — актер и стендапер, который известен многим телезрителям как участник Stand Up Show на ТНТ
- Он работал телеведущим и снимался в десятках фильмов
- Актер покончил жизнь самоубийством
- В Москве в квартире обнаружили тело 41-летнего Александра Шаляпина. Труп нашла его супруга
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