Шаляпин умер в возрасте 41 года.

Коллега стендап-комика с ТНТ Александра Шаляпина, Карен Арутюнов, объяснил, почему шоумен решил покончить жизнь самоубийством.

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Об этом сообщает "Московский комсомолец".

"Его смерть обусловлена несколькими обстоятельствами. Пандемия, депрессия, алкоголизм", — поделился Карен.

Также он рассказал, что коллеги комика знали, что он находился на реабилитации. Они надеялись на его скорое возвращение, ведь у них должны были проходить парные вечеринки.

Кто такой Александр Шаляпин:

Александр Шаляпин — актер и стендапер, который известен многим телезрителям как участник Stand Up Show на ТНТ

Он работал телеведущим и снимался в десятках фильмов

Актер покончил жизнь самоубийством

В Москве в квартире обнаружили тело 41-летнего Александра Шаляпина. Труп нашла его супруга

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Автор: УНИАН