Певец скинул лишний вес.

Российский певец Александр Медведев (Шура) похудел на 35 килограмм.

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В социальной сети Instgram он показал свое лицо крупным планом. Действительно, на последних фото он выглядит стройнее чем на более ранних.

"Просматриваю старые фотографии и не могу поверить, что я похудел на 35 кг! Ряха конечно у меня была знатная. Берегите себя и следите за своим здоровьем", - написал Шура.

Артист рассказал, что у него была грыжа в желудке. Врачи с помощью хирургического вмешательства удалили ему грыжу. Затем он перешел на правильное питание.

Поклонники Шуры отметили, что он в любом виде был очаровашкой. Но, то какую работу он проделал над своим здоровьем и внешним видом, достойно уважения.

Кто такой Александр Медведев:

Шура с 17 лет начал исполнять песни новосибирского композитора Павла Есенина

Пик его популярности приходится на конец 1990-х годов

Приобрёл известность за счёт эпатажной манеры исполнения и запоминающейся внешности - особенностью исполнителя до некоторого времени являлось отсутствие передних зубов. В январе 2003 года поставил зубные протезы

В марте 2020 года Шура перенёс экстренную операцию по удалению грыжи пищеводного отверстия диафрагмы, которая стала у него перерождаться в рак. Врачи предположили, что она у него постепенно появилась из-за его чрезмерной полноты и настоятельно порекомендовали ему немедленно и срочно похудеть на 30-40 килограмм, прописав ему строжайшую онкодиету, что он сразу же и сделал

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Автор: УНИАН