Сейчас он находится под наблюдением врачей.

Голливудскому актеру Алеку Болдуину сделали операцию на бедре. По словам его супруги Хиларии, он уже давно нуждался в хирургическом вмешательстве, так как при ходьбе постоянно испытывал боль.

"Сегодня Алек получил новое бедро. Это нужно было сделать уже давно", - написала женщина в соцсетях.

Также она сказала, что они с супругом уже многое вместе прошли. И пожелала ему, чтобы вся боль осталась позади, а он теперь только улучшал свою жизнь.

Видео дня

К слову, сейчас актер находится в больнице под наблюдением врачей. Когда его выпишут домой - неизвестно. Однако пока знаменитости предстоит реабилитация.

Кто такой Алек Болдуин

Алекс Болдуин - американский актер, лауреат премий "Золотой глобус" и "Эмми", а также номинант на "Оскар" и "Тони". Он играл в таких картинах как "Привычка жениться", "Американцы", "Побег", "Тень", "Миссия невыполнима", "Джокер" и других.

Также он снимался в фильме "Ржавчина", во время которого застрелил украинку Галину Гатчинс. Однако прокуратура сняла с Алека обвинения в преднамеренном убийстве. После этого продолжились съемки фильма.

Вас также могут заинтересовать новости: