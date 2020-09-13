Украинский режиссер и актер крымскотатарского происхождения Ахтем Сеитаблаев получил награду имени Василя Стуса.

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Его наградили 12 сентября, передает PEN Ukraine.

Ахтема Сеитаблаева наградили за особый вклад в украинскую культуру и стойкость гражданской позиции. Он получил диплом, деньги и статуэтку. А передал ему все это сам декан Киево-Могилянской бизнес-школы Александр Саврук.

"Я до сих пор не представляю, как ему (Стусу, - УНИАН) удалось преодолеть свой страх перед молотом советской власти. Возможно, он нашел эти силы в себе, потому что верил в то, что делал и создавал, верил, что, несмотря на все, он не один в своей борьбе, что есть люди, которые его поддерживают, люди, которым не все равно", – сказал Ахтем.