Кулинар долгое время скрывал свою девушку от общественности.

Колумбийский кулинар Эктор Хименес-Браво любит разговаривать на личные темы, но вот показать свою любимую девушку долго не решался.

Только последнее время в его социальных сетях начали появляться их совместные фото, и то на которых видны были только отдельные части тела девушки.

В этот раз он решил приоткрыть завесу своей личной жизни, и уже показал свою молодую девушку в полный рост. При этом ее лица не видно, так как она прикрыла его телефоном. Кроме того, в кадре пара позирует в банных халатах, а Эктор целует любимую в голову.

"Да, обещал не постить. Но, просто оставлю это здесь. Будьте любимы и счастливы", - написал кулинар.

"Ух, сердце не одиноко", "Любите друг друга и будьте счастливы", "Счастье любит тишину", "Отписываюсь, не могу на такую радость смотреть", - пишут пользователи сети.

Напомним, ранее Эктор Хименес-Браво с голым торсом признался, чем занимается каждое утро.

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