41-летняя Ани Лорак похвасталась стройными ножками на видео

Отметим, что в свой 41 год певица поражает стройной фигурой. Ее худые ноги в мини-платьях выглядят замечательно.

Украинская певица Ани Лорак поделилась со своими поклонниками свежим видео, в котором сообщила, что зарегистрировалась в Tik Tok.

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Ролик-анонс певица выложила в своем Instagram.

На видео певица появляется в нескольких образах: то в роскошных платьях, то в джинсах и объемной футболке.

Отметим, что в свой 41 год певица поражает стройной фигурой. Ее худые ноги в мини-платьях выглядят замечательно.