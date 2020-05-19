41-летняя Ани Лорак похвасталась стройными ножками на видео
15:01, 19 мая 2020Звезды
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Отметим, что в свой 41 год певица поражает стройной фигурой. Ее худые ноги в мини-платьях выглядят замечательно.
Ани Лорак поделилась со своими поклонниками свежим видео / Instagram Ани Лорак
Украинская певица Ани Лорак поделилась со своими поклонниками свежим видео, в котором сообщила, что зарегистрировалась в Tik Tok.
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Ролик-анонс певица выложила в своем Instagram.
На видео певица появляется в нескольких образах: то в роскошных платьях, то в джинсах и объемной футболке.
Отметим, что в свой 41 год певица поражает стройной фигурой. Ее худые ноги в мини-платьях выглядят замечательно.
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