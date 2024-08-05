Блогерша поделилась проблемой, с которой столкнулись супруги.

Известная украинская блогерша и жена певца Виктора Павлика - Екатерина Репьяхова - рассказала об отношениях с артистом. Она поделилась, какие его черты характера ей больше всего нравятся и наоборот.

Блогерша рассказала, что часто исполнитель разбрасывает свои вещи и потом не кладет их на место. Именно это больше всего раздражает женщину. Но, как она объяснила, супруги сейчас живут в арендованной маленькой квартире, в которой нет пространства для каждого. Это пока главная проблема семьи.

Они мечтают о большом жилье, но сейчас не могут себе это позволить, потому что тратят большие средства на развитие 3-летнего сына Миши.

"Наверное то, что он складывает свои вещи не там, где мне хотелось. Мы сейчас живем в маленькой квартире и не решимся переехать. Это у нас такой очень острый вопрос. Страшно переезжать, потому что это большая финансовая история и какая-то ответственность. Потому что много сейчас ресурсов идет на развитие Миши. Мы занимаемся почти каждый день и это стоит не дешево. Поэтому, если переезжать, то чтобы у Франковича была отдельная комната, у Михасика отдельная и у меня собственное пространство, гардеробная. Сейчас у него (Павлика - УНИАН) нет отдельной комнаты и поэтому есть некоторые такие моменты. Мне бы хотелось, чтобы он все занес в свою комнату и я ничего не видела", - отметила Екатерина.

Что касается "плюсов" Павлика, то Репьяхова выделяет его заботливость и ответственность. Она говорит, что Виктор всегда помогает и сыну, и любимой.

"Он очень заботливый и ответственный. Очень радуюсь тому, что если надо что-то сделать, то это делается моментально. Если лампочка перегорела или что-то надо починить - делается моментально. Конечно, я не только за это его полюбила, но это одно из", - добавила жена певца.

Напомним, ранее 3-летний сын Виктора Павлика сказал первые слова.

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