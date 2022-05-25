Подробнее о звездах во время войны читайте на УНИАН.

24 мая 2022 года исполнилось ровно три месяца со дня полномасштабного вторжения России в Украину. Как эта война повлияла на наших знаменитостей и изменила их внешность - смотрите в материале УНИАН.

Леся Никитюк

С первых дней вторжения Леся Никитюк начала заниматься волонтерством. Она сняла гламурные вещи и надела спортивный костюм, в котором ей удобнее помогать переселенцам.

Катя Осадчая

Катя Осадчая не только ведет информационную войну в своих социальных сетях, но и создала проект по поиску пропавших людей. Всеми силами она помогает семьям воссоединиться.

Юрий Горбунов

Юрий Горбунов также не остался в стороне. Он вместе со своей супругой Екатериной Осадчей помогает пострадавшим от войны украинцам и приближает нашу победу.

Андрей Фединчик

Андрей Фединчик в первые дни войны вступил в ВСУ. Сейчас он защищает нашу страну от российских оккупантов. Несмотря на страх, который сейчас испытывает каждый украинцев, он героически борется за нашу свободу.

Святослав Вакарчук

Святослав Вакарчук выступает на благотворительных концертах в поддержку Украины. Сейчас он находится во Львове, посещает военных и всеми силами старается их поддерживать и поднимать их боевой дух.

Джамала

Певица Джамала ездит по Европе с благотворительными концертами. Она собирает деньги на помощь Украине. Также она дает интервью мировым изданиям, в которых рассказывает всю правду о войне.

Даша Астафьева

С начала войны модель Даша Астафьева переквалифицировалась в волонтера. Уже три месяца она помогает чистить картошку для наших военных, которые защищают наши земли от оккупантов.

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