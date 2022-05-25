24 мая 2022 года исполнилось ровно три месяца со дня полномасштабного вторжения России в Украину. Как эта война повлияла на наших знаменитостей и изменила их внешность - смотрите в материале УНИАН.
Леся Никитюк
С первых дней вторжения Леся Никитюк начала заниматься волонтерством. Она сняла гламурные вещи и надела спортивный костюм, в котором ей удобнее помогать переселенцам.
Катя Осадчая
Катя Осадчая не только ведет информационную войну в своих социальных сетях, но и создала проект по поиску пропавших людей. Всеми силами она помогает семьям воссоединиться.
Юрий Горбунов
Юрий Горбунов также не остался в стороне. Он вместе со своей супругой Екатериной Осадчей помогает пострадавшим от войны украинцам и приближает нашу победу.
Андрей Фединчик
Андрей Фединчик в первые дни войны вступил в ВСУ. Сейчас он защищает нашу страну от российских оккупантов. Несмотря на страх, который сейчас испытывает каждый украинцев, он героически борется за нашу свободу.
Святослав Вакарчук
Святослав Вакарчук выступает на благотворительных концертах в поддержку Украины. Сейчас он находится во Львове, посещает военных и всеми силами старается их поддерживать и поднимать их боевой дух.
Джамала
Певица Джамала ездит по Европе с благотворительными концертами. Она собирает деньги на помощь Украине. Также она дает интервью мировым изданиям, в которых рассказывает всю правду о войне.
Даша Астафьева
С начала войны модель Даша Астафьева переквалифицировалась в волонтера. Уже три месяца она помогает чистить картошку для наших военных, которые защищают наши земли от оккупантов.