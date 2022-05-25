Юрий Горбунов, Леся Никитюк / коллаж из фото

24 мая 2022 года исполнилось ровно три месяца со дня полномасштабного вторжения России в Украину. Как эта война повлияла на наших знаменитостей и изменила их внешность - смотрите в материале УНИАН.

Леся Никитюк

С первых дней вторжения Леся Никитюк начала заниматься волонтерством. Она сняла гламурные вещи и надела спортивный костюм, в котором ей удобнее помогать переселенцам. 

коллаж из фото

Катя Осадчая

Катя Осадчая не только ведет информационную войну в своих социальных сетях, но и создала проект по поиску пропавших людей. Всеми силами она помогает семьям воссоединиться.

коллаж из фото

Юрий Горбунов

Юрий Горбунов также не остался в стороне. Он вместе со своей супругой Екатериной Осадчей помогает пострадавшим от войны украинцам и приближает нашу победу.

коллаж из фото

Андрей Фединчик

Андрей Фединчик в первые дни войны вступил в ВСУ. Сейчас он защищает нашу страну от российских оккупантов. Несмотря на страх, который сейчас испытывает каждый украинцев, он героически борется за нашу свободу.

коллаж из фото

Святослав Вакарчук

Святослав Вакарчук выступает на благотворительных концертах в поддержку Украины. Сейчас он находится во Львове, посещает военных и всеми силами старается их поддерживать и поднимать их боевой дух.

коллаж из фото

Джамала

Певица Джамала ездит по Европе с благотворительными концертами. Она собирает деньги на помощь Украине. Также она дает интервью мировым изданиям, в которых рассказывает всю правду о войне.

коллаж из фото

Даша Астафьева

С начала войны модель Даша Астафьева переквалифицировалась в волонтера. Уже три месяца она помогает чистить картошку для наших военных, которые защищают наши земли от оккупантов.

коллаж из фото

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