Девушка похвасталась тем, что ее видео на песню "Кайф" показали на "главном экране страны".

16-летняя Маша Данилова, внучка секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, "пропиарила" свой клип на крупнейшем медиафасаде в Украине. Видео на песню "Кайф" появилось на всех фасадах ТРЦ Gulliver в Киеве.

Внучка Данилова показала этот момент на своей странице в Instagram. Она очень радовалась и отметила, что ее мечта стала реальностью. Кроме этого, девушка заявила, что все возможно, если "много работать".

"Пишу и не верю! На главных экранах страны! Не верю! Это же сдуреть можно. Мечта, которая кажется недостижимой, становится реальностью! Все возможно, если очень сильно верить и много работать! Все реально, друзья", - написала внучка секретаря СНБО.

Девушка не забыла поблагодарить свою семью. Они, как отмечает Маша Данилова, ее самая большая поддержка.

"Моя лучшая в мире семья - вы моя самая большая поддержка, сила и опора Мама, бабушка, дедушка, сестричка и все-все - люблю вас! Дальше больше, пристегните ремни безопасности!" - добавила юная певица, однако кто именно оплатил рекламу и сколько стоит такой пиар - она не сообщила.

16-летняя внучка главы СНБО "пропиарила" клип в центре Киева - видео

Свой клип на песню "Кайф" Маша Данилова презентовала 31 мая 2023 года. За это время видео собрало всего почти 60 тысяч просмотров. При этом на видео есть 537 лайков и более 2 тысяч дизлайков.

В клипе внучки Данилова снялись известные актеры. Главные роли сыграли: звезда "Спіймати Кайдаша" Григорий Бакланов, известная актриса Анастасия Цимбалару и артист Арам Арзуманян.

Реклама на крупнейшем медиафасаде Украины - что известно

Такая реклама размещается на фасаде ТРЦ Gulliver. Площадь для "пиара" впечатляет - почти 3,5 тысячи квадратных метров. Рекламу с экранов можно увидеть издалека. Фасады выходят на Дворец спорта, а также на Эспланадную, Бассейную и Рогнидинскую улицы.

Кто такая Маша Данилова

Девушка является одной из девятерых внуков Алексея Данилова. Ей уже 16 лет. Девушка участвовала в талант-шоу, а также активно ведет соцсети. В частности, Маша Данилова берет интервью у известных артистов. На ее YouTube-канале 7 тысяч подписчиков. Кроме этого, внучка секретаря СНБО записывает песни и снимает клипы.

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