Маша Полякова показала кадры из бассейна.

Дочь украинской певицы Оли Поляковой Маша опубликовала в Instagram видео, на котором позирует в черном раздельном купальнике.

В кадре Маша стоит в бассейне и приближается к камере. При этом можно заметить пышные формы девушки, которые она не стесняется показывать. Но, кроме внешнего вида, подписчики также обратили внимание и на макияж Маши - черные стрелки и яркие губы.

"Тебе не идут узкие стрелки, и так глаза узкие", "Заберите у нее косметичку", "Стрелки кошмарные", "Грудь напоказ", - пишут поклонники в комментариях.

Стоит отметить, что за юной девушкой в Instagram следят 170 тысяч пользователей. А само видео набрало 37,5 тысячи лайков.

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Автор: Диана Могилевич