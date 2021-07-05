Дочь украинской певицы Оли Поляковой Маша опубликовала в Instagram видео, на котором позирует в черном раздельном купальнике.
В кадре Маша стоит в бассейне и приближается к камере. При этом можно заметить пышные формы девушки, которые она не стесняется показывать. Но, кроме внешнего вида, подписчики также обратили внимание и на макияж Маши - черные стрелки и яркие губы.
"Тебе не идут узкие стрелки, и так глаза узкие", "Заберите у нее косметичку", "Стрелки кошмарные", "Грудь напоказ", - пишут поклонники в комментариях.
Стоит отметить, что за юной девушкой в Instagram следят 170 тысяч пользователей. А само видео набрало 37,5 тысячи лайков.
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