16-летняя дочь актеров Моники Беллуччи и Венсана Кассель Дева Кассель поделилась с подписчиками фото после модельного показа в Венеции.
Снимки она опубликовала в своем Instagram.
"После шоу Dolce & Gabbana", – подписала она фото.
Как известно, Дева принимала участие в презентации новой коллекции Dolce & Gabbana, которая состоялась на прошедших выходных в Венеции.
Читайте также"Нет ничего плохого": Беллуччи заплатят космическую сумму за роды в прямом эфиреПоддерживала дочь на показе Моника Беллуччи лично.
Пользователи отметили схожесть матери и дочки.
"Красивая", "Красота матери модернизирована и подчеркнута. Ппотрясающе", "Хорошая картинка, вставьте в рамку", "Королева из королев", "Ты – огонь", – отреагировали поклонники в комментариях.
Но не обошлось и без слов критики: "В молодости она была в тысячу раз красивее", "Нормальная девочка... Если бы не имя и красота мамы…".
Вас также могут заинтересовать новости