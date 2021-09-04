Юная модель поделилась фото после показа Dolce & Gabbana.

16-летняя дочь актеров Моники Беллуччи и Венсана Кассель Дева Кассель поделилась с подписчиками фото после модельного показа в Венеции.

Снимки она опубликовала в своем Instagram.

"После шоу Dolce & Gabbana", – подписала она фото.

Как известно, Дева принимала участие в презентации новой коллекции Dolce & Gabbana, которая состоялась на прошедших выходных в Венеции.

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Пользователи отметили схожесть матери и дочки.

"Красивая", "Красота матери модернизирована и подчеркнута. Ппотрясающе", "Хорошая картинка, вставьте в рамку", "Королева из королев", "Ты – огонь", – отреагировали поклонники в комментариях.

Но не обошлось и без слов критики: "В молодости она была в тысячу раз красивее", "Нормальная девочка... Если бы не имя и красота мамы…".

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Автор: Катерина Шварц