"Чистая дюжина": Эминем отпраздновал 12 лет без наркотиков (фото)

Рэпер поделился снимком жетона, который получил по случаю этой знаменательной даты.

Американский рэпер Эминем отпраздновал 12 лет без наркотиков.

Читайте такжеGodzilla Challenge: Эминем запустил челлендж и пообещал призВ своем Instagram он опубликовал фото жетона, который получил за то, что много лет не употребляет наркотические вещества.

«Чистая дюжина! Я не боюсь», – написал он в подписи к фото.

В ответ подписчики поздравили его и поблагодарили за пример.

Подобные фото Эминем публикует не первый год.

Ранее УНИАН сообщал, как в марте Эминем презентовал новый клип, в котором его нокаутирует Майк Тайсон.