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"Чистая дюжина": Эминем отпраздновал 12 лет без наркотиков (фото)

16:13, 21 апреля 2020
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Эминем не употребляет наркотики уже 12 лет / instagram.com/eminem

Читайте такжеGodzilla Challenge: Эминем запустил челлендж и пообещал призВ своем Instagram он опубликовал фото жетона, который получил за то, что много лет не употребляет наркотические вещества.

«Чистая дюжина! Я не боюсь», – написал он в подписи к фото.

В ответ подписчики поздравили его и поблагодарили за пример.

Подобные фото Эминем публикует не первый год.

Жетон за 12 лет без наркотиков / instagram.com/eminem

Ранее УНИАН сообщал, как в марте Эминем презентовал новый клип, в котором его нокаутирует Майк Тайсон.

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