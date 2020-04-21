"Чистая дюжина": Эминем отпраздновал 12 лет без наркотиков (фото)
16:13, 21 апреля 2020Звезды
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Рэпер поделился снимком жетона, который получил по случаю этой знаменательной даты.
Эминем не употребляет наркотики уже 12 лет / instagram.com/eminem
Американский рэпер Эминем отпраздновал 12 лет без наркотиков.
Читайте такжеGodzilla Challenge: Эминем запустил челлендж и пообещал призВ своем Instagram он опубликовал фото жетона, который получил за то, что много лет не употребляет наркотические вещества.
«Чистая дюжина! Я не боюсь», – написал он в подписи к фото.
В ответ подписчики поздравили его и поблагодарили за пример.
Подобные фото Эминем публикует не первый год.
Жетон за 12 лет без наркотиков / instagram.com/eminem
Ранее УНИАН сообщал, как в марте Эминем презентовал новый клип, в котором его нокаутирует Майк Тайсон.
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