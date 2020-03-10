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Эминем презентовал новый клип, в котором его нокаутирует Майк Тайсон (видео)

15:55, 10 марта 2020
Кино и музыка
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Режиссером клипа выступил 23-летний американский клипмейкер Коул Беннетт / скриншот

Ролик опубликован на YouTube-канале Lyrical Lemonade.

В клипе снялся бывший чемпион мира по боксу Майк Тайсон. По сюжету он нокаутирует музыканта на улице.

«Хорошо провел время, нокаутировав Эминема в его новом клипе. Вы с Доктором Дре еще делаете большие дела, и это действительно вдохновляет», – написал 53-летний Тайсон в Twitter.

Режиссером клипа выступил 23-летний американский клипмейкер Коул Беннетт. Финал клипа посвящен Juice WRLD, который умер 2 декабря 2019 года от передозировки.

Ранее УНИАН сообщал, что Эминем запустил челлендж и пообещал вознаграждение.

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