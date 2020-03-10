Эминем презентовал новый клип, в котором его нокаутирует Майк Тайсон (видео)

Финал клипа посвящен рэперу Juice WRLD, который умер от передозировки.

Известный американский рэпер Эминем презентовал клип на песню Godzilla, которую он записал с рэпером Juice WRLD.

Ролик опубликован на YouTube-канале Lyrical Lemonade.

В клипе снялся бывший чемпион мира по боксу Майк Тайсон. По сюжету он нокаутирует музыканта на улице.

«Хорошо провел время, нокаутировав Эминема в его новом клипе. Вы с Доктором Дре еще делаете большие дела, и это действительно вдохновляет», – написал 53-летний Тайсон в Twitter.

Had a good time knocking out @Eminem in his new video. Truly inspiring how you and Dre are still doing big things. Watch the full music video at https://t.co/ra2G1H7UAw#godzillachallengepic.twitter.com/UlKlTVFLGx — Mike Tyson (@MikeTyson) March 9, 2020

Режиссером клипа выступил 23-летний американский клипмейкер Коул Беннетт. Финал клипа посвящен Juice WRLD, который умер 2 декабря 2019 года от передозировки.

Ранее УНИАН сообщал, что Эминем запустил челлендж и пообещал вознаграждение.