Наде Дорофеевой исполняется 30 лет: муж опубликовал пикантное фото певицы в купальнике

Владимир Дантес поделился соблазнительной фотографией своей жены и певицы Нади Дорофеевой.

Украинский певец Владимир Дантес поделился соблазнительной фотографией своей жены и певицы Нади Дорофеевой, на которой она позирует в купальнике.

Снимок артист опубликовал на своей странице в Instagram.

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На снимке Дорофеева позирует на берегу моря в стильном черном купальнике с эффектными вырезами. В кадре знаменитость демонстрирует роскошные формы, в частности ягодицы.

Примечательно, что таким снимком Дантес поздравил певицу с днем рождения – 21 апреля Наде исполнилось 30 лет.

"Моя фотогеничная жена. Пожелайте ей здоровья, женского счастья и денег. А то пока только какие-то нестандартные поздравления", – такой подписью сопроводил фото Владимир.