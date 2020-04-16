Сексуальная Надя Дорофеева показала точеную фигуру в одном белье (фото)
11:04, 16 апреля 2020Звезды
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Фотография во всей красе демонстрирует точеную фигуру Дорофеевой.
Надя Дорофеева опубликовала новое сексуальное фото в Instagram / фото instagram.com/nadyadorofeeva
Известная украинская Надя Дорофеева опубликовала новое сексуальное фото в Instagram.
Instagram Надя Дорофеева
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На снимке артистка предстала в белых трусиках и кроп-топе такого же цвета. Фотография во всей красе демонстрирует точеную фигуру Дорофеевой.
"Утренние вибрации", - подписала она фото.
Всего за час его лайкнули 40 тысяч человек.
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