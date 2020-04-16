Сексуальная Надя Дорофеева показала точеную фигуру в одном белье (фото)

Фотография во всей красе демонстрирует точеную фигуру Дорофеевой.

Известная украинская Надя Дорофеева опубликовала новое сексуальное фото в Instagram.

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На снимке артистка предстала в белых трусиках и кроп-топе такого же цвета. Фотография во всей красе демонстрирует точеную фигуру Дорофеевой.

"Утренние вибрации", - подписала она фото.

Всего за час его лайкнули 40 тысяч человек.