Полностью обнаженная: певица Дуа Липа снялась для популярного глянца (фото)

Автором съемки стала фотограф Зои Гроссман.

Популярная британская певица и модель Дуа Липа снялась в откровенных нарядах для американской версии журнала Elle и появилась на его обложке.

Читайте такжеИзвестная супермодель снялась полностью обнаженной (фото)Соответствующие снимки опубликованы в Instagram-аккаунте издания.

На размещенных кадрах исполнительница позирует обнаженной, прикрываясь искусственной вязаной гитарой. Кроме того, девушку сфотографировали в черном пиджаке с пайетками, которые она надела на голое тело.

Также для обложки Дуа Липу запечатлели в прозрачном платье Gucci с высоким разрезом.

Автором съемки стала фотограф Зои Гроссман.

Ранее УНИАн сообщал, что новый альбом Дуа Липы выйдет раньше намеченного срока.