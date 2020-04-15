Полностью обнаженная: певица Дуа Липа снялась для популярного глянца (фото)
22:21, 15 апреля 2020Звезды
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Автором съемки стала фотограф Зои Гроссман.
Откровенная фотосессия Дуа Липы / instagram.com/elleusa
Популярная британская певица и модель Дуа Липа снялась в откровенных нарядах для американской версии журнала Elle и появилась на его обложке.
Читайте такжеИзвестная супермодель снялась полностью обнаженной (фото)Соответствующие снимки опубликованы в Instagram-аккаунте издания.
На размещенных кадрах исполнительница позирует обнаженной, прикрываясь искусственной вязаной гитарой. Кроме того, девушку сфотографировали в черном пиджаке с пайетками, которые она надела на голое тело.
Также для обложки Дуа Липу запечатлели в прозрачном платье Gucci с высоким разрезом.
Дуа Липа на обложке глянца / instagram.com/itsjeremyscott
Автором съемки стала фотограф Зои Гроссман.
Дуа Липа на обложке глянца / instagram.com/elleusa
Ранее УНИАн сообщал, что новый альбом Дуа Липы выйдет раньше намеченного срока.
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