Том Хэнкс сдал кровь для создания вакцины от коронавируса
Знаменитый голливудский актер Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон сдали кровь для разработки вакцины от коронавируса.
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Об этом сообщает издание The Independent.
Том Хэнкс и Рита Уилсон сдали свою кровь в рамках исследования, чтобы выяснить, могут ли их антитела помочь в разработке вакцины против коронавируса.
По словам медиков, антитела в крови Хэнкса и Уилсон после перенесенного заболевания помогут в лабораторных исследованиях.
Уилсон поделилась этой новостью в своем первом интервью после того, как заболела, рассказав, что она и Хэнкс «ждут ответа, чтобы узнать, помогут ли наши антитела в создании вакцины» и смогут ли они пожертвовать плазму.
Напомним, в марте супруги заразились коронавирусом. Сейчас они полностью выздоровели и врачи сказали, что они невосприимчивы к вирусу.
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