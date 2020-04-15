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Том Хэнкс сдал кровь для создания вакцины от коронавируса

18:15, 15 апреля 2020
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REUTERS

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Об этом сообщает издание The Independent.

Том Хэнкс и Рита Уилсон сдали свою кровь в рамках исследования, чтобы выяснить, могут ли их антитела помочь в разработке вакцины против коронавируса.

По словам медиков, антитела в крови Хэнкса и Уилсон после перенесенного заболевания помогут в лабораторных исследованиях. 

Уилсон поделилась этой новостью в своем первом интервью после того, как заболела, рассказав, что она и Хэнкс «ждут ответа, чтобы узнать, помогут ли наши антитела в создании вакцины» и смогут ли они пожертвовать плазму.

Напомним, в марте супруги заразились коронавирусом. Сейчас они полностью выздоровели и врачи сказали, что они невосприимчивы к вирусу.

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Теги: #кровь#вакцина#коронавирус